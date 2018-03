Easyjet plant weitere Zukäufe

Der neue Chef des britischen Billigfliegers Easyjet, Johan Lundgren, zeigt sich offen für weitere Zukäufe in Europa. Dabei hat Lundgren die immer wieder als Übernahmekandidaten gehandelten Fluglinien SAS in Skandinavien und LOT in Polen im Auge, schreibt der Focus.

Auf die Frage, ob das mögliche Übernahmeziele seien, sagte Lundgren dem Magazin: "Wenn sich eine gute Gelegenheit ergibt, greifen wir zu." Das habe man ja bei Air Berlin sehen können. Easyjet hatte Ende vorigen Jahres den Zuschlag für Teile der insolventen Air Berlin erhalten und steigt damit in Deutschland zum direkten Verfolger der Lufthansa und ihrer Tochter Eurowings auf. Lundgren erklärte, der europäische Flugmarkt sei noch viel zu zersplittert. "Wir sind die Nummer zwei in Europa und haben gerade einmal zehn Prozent Marktanteil. Da ist noch Luft für Wachstum", sagte Lundgren dem Focus. Quelle: dts Nachrichtenagentur