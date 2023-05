Dax mit deutlichen Verlusten - China-Daten drücken Stimmung

Am Mittwoch hat der Dax deutliche Verluste hinnehmen müssen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.664 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Die größten Abschläge gab es unterdessen bei den Aktien von Continental, Covestro, Allianz und der Porsche Holding. Die Anleger reagierten damit wohl auf schwache Wirtschaftsdaten aus China. Darüber hinaus steht weiterhin der US-Schuldenstreit im Fokus, zwischen Demokraten und Republikanern gab es zwar eine Einigung, diese muss aber noch durch den Kongress. Die Bullen an der Frankfurter Börse könnten am Mittwoch also zunächst den Rückzug antreten, nachdem sie acht Monate lang die Bären erst zurück und dann vor sich her getrieben hätten, sagte Konstantin Oldenburger von CMC Markets am Nachmittag. "Die aktuelle Kursentwicklung ähnelt damit immer mehr der aus dem Jahr 2011, als es das letzte Mal einen größeren Streit um die Schuldenobergrenze in den USA gab und die Aktienmärkte nach den Verhandlungen in eine Korrektur übergingen."



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0666 US-Dollar (-0,62 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9375 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 72,77 US-Dollar, das waren 77 Cent oder 1,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

