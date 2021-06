Musk sieht von Produktion des teuersten Model S Plaid Plus ab

Der Konzern Tesla wird sich nach Worten seines Vorstandschefs Elon Musk auf die Produktion von Model S Plaid – des schnellsten in Serie zu bauenden Wagens – konzentrieren. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

„Plaid Plus wird gestrichen, denn Plaid ist schon gut genug", erklärte Musk auf Twitter.



Früheren Plänen zufolge wollte der Milliardär eine dreimotorige Karosse Model S Plaid Plus mit 1100 PS bauen. Der Wagen mit einem geschätzten Preis von 150.000 US-Dollar sollte 96,5 Stundenkilometer in nur zwei Sekunden erreichen.

Model S Plaid geht voraussichtlich noch im laufenden Monat in Serie. Der Wagen wird in einem Werk im US-Bundesstaat Kalifornien montiert. Die Beschleunigung auf 97 Stundenkilometer erfolgt in zwei Sekunden. Der voraussichtliche Preis beträgt 119.000 US-Dollar.

Musk führte den ständigen Anstieg der Preise für Tesla-Wagen hauptsächlich auf Probleme mit Lieferketten zurück. Im vergangenen Mai wurde der Preis für Model 3 und Model Y deutlich angehoben – bereits zum fünften Mal in den letzten Monaten."

Quelle: SNA News (Deutschland)