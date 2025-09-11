Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Tourismus in Deutschland im Juli 2025: 1,2 % weniger Übernachtungen als im Vorjahr

Tourismus in Deutschland im Juli 2025: 1,2 % weniger Übernachtungen als im Vorjahr

11.09.2025
Statistisches Bundesamt (Symbolbild)
Statistisches Bundesamt (Symbolbild)

Bild: copyright free / Eigenes Werk

Im Juli 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 56,7 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 1,2 % weniger als im Juli 2024.

Leichter Rückgang bei Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Juli 2025 gegenüber Juli 2024 um 1,1 % auf 46,2 Millionen ab. Gleichzeitig sank die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 1,3 % auf 10,5 Millionen.

Januar bis Juli 2025: Übernachtungszahl erreicht fast das Rekordniveau des Vorjahres

In den ersten sieben Monaten des Jahres 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 279,9 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit blieb die Zahl leicht (-0,2 %) unter dem Höchstwert von 280,4 Millionen im Zeitraum Januar bis Juli 2024.

Methodische Hinweise:

Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)

