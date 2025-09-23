Boerse Stuttgart Digital stärkt europäische Position mit Markteintritt in Spanien

Boerse Stuttgart Digital, Europas führender Krypto-Infrastrukturpartner für Finanzinstitute und Teil der Boerse Stuttgart Group, gibt den offiziellen Markteintritt in Spanien bekannt. Damit wächst das internationale Netzwerk auf acht Standorte: Stuttgart, Berlin, Frankfurt, Ljubljana, Mailand, Stockholm, Zürich und nun Madrid. Die Expansion folgt auf ein Rekordjahr und die Erteilung der ersten europaweiten MiCAR-Lizenz durch die BaFin in Deutschland.

Boerse Stuttgart Digital ermöglicht führenden Finanzinstituten in Spanien, ihren Privatkunden einen sicheren und vollständig MiCAR-konformen Zugang zu Kryptowährungen zu bieten. Als modularer One-Stop-Shop für Handel und Verwahrung unterstützt Boerse Stuttgart Digital Banken, Broker und Vermögensverwalter dabei, erfolgreich neue Potenziale im Krypto-Markt zu nutzen.

Die steigende institutionelle Nachfrage in Spanien bestätigt sich im laufenden Austausch von Boerse Stuttgart Digital mit führenden Finanzakteuren: Marktstudien prognostizieren bis 2025 eine Krypto-Adoptionsrate von über 50 Prozent in Spanien - ein Potenzial, das Boerse Stuttgart Digital als vertrauenswürdiges Tor zu Kryptowährungen gezielt adressiert.

"Mit Boerse Stuttgart Digital haben wir das größte Kryptogeschäft unter allen europäischen Börsengruppen aufgebaut. Auf Basis von über 160 Jahren Erfahrung der Boerse Stuttgart Group sind wir der bevorzugte Partner für führende europäische Banken und Finanzinstitute. Unsere institutionelle Infrastruktur ist vollständig reguliert und vertrauenswürdig. Spanien mit seinen leistungsstarken, innovativen Banken ist ein zentraler Markt für uns - wir befinden uns bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit führenden Finanzinstituten", so Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group.

"Angesichts des zunehmenden Wunsches spanischer Finanzinstitute, ihren Privatkunden Krypto-Dienstleistungen anzubieten, wollen wir das Momentum nutzen, um sie entlang der gesamten Krypto-Wertschöpfungskette zu unterstützen. Hierfür stellen wir zuverlässige, vollständig regulierte und sichere Lösungen für Handel und Verwahrung bereit", ergänzt Joaquín Sastre Ibáñez, Chief Revenue Officer und Country Manager Spanien bei Boerse Stuttgart Digital.

Quelle: Börse Stuttgart (ots)