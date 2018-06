Handel mit Kryptowährung: Fidor Bank und Bitcoin.de feiern fünfjährige Kooperation

Innovativ, zukunftsweisend und nutzerfreundlich: Fünf Jahre nach der Gründung ihrer Partnerschaft feiern die Fidor Bank und der Online-Marktplatz Bitcoin.de heute den Erfolg ihrer Zusammenarbeit. Das "Satellite Event" findet am Abend im Rahmen des Technologie-Festivals Tech Open Air in Berlin statt. "Es war schon ein gewagter Schritt, unseren Kunden damals den Handel mit Bitcoins zu ermöglichen. Kryptowährungen waren 2013 ja noch ein absolutes Randthema.

Der stetig wachsende Erfolg der Digital Currencies sowie das hohe gehandelte Volumen in den vergangenen Jahren belegen aber eindeutig, dass dies ein innovativer und zukunftsweisender Schritt für unsere Bank war", so Matthias Kröner, CEO der Fidor Bank.



Mit dem Start der Zusammenarbeit im Juni 2013 hatte die in München ansässige Fidor Bank das Fidor-Konto erstmals für den Handel mit Kryptowährungen geöffnet. Auch heute noch gilt die Verbindung als erste weitreichende Partnerschaft zwischen einer Bank und einem Unternehmen aus dem Bereich der Digital Currencies. "Wir von Bitcoin.de freuen uns sehr, mit Fidor vor nunmehr fünf Jahren eine Bank gefunden zu haben, die mit uns zusammen einen innovativen und mutigen Weg eingeschlagen hat. In einer immer noch sehr konservativen Bankenlandschaft ist ein Engagement in Kryptowährungen keine Selbstverständlichkeit", so der Gründer von Bitcoin.de, Oliver Flaskämper.

Seit dem Bestehen ihrer Partnerschaft haben die Fidor Bank und Bitcoin.de ihr Angebot fortlaufend ausgebaut. Nach der Einführung des Express-Handels im Jahr 2015 können Fidor-Kunden quasi in Echtzeit Bitcoins kaufen und verkaufen. Seit letztem Jahr steht darüber hinaus der (Express-) Handel mit Ether (ETH) und Bitcoin Cash (BCH) zur Verfügung. Nach wie vor ist diese technologische Verbindung weltweit einzigartig. "Der Express-Handel ermöglicht es unseren Kunden, ohne lange Wartezeiten und unkompliziert Bitcoins zu kaufen. Mit Bitcoin.de haben wir einen zuverlässigen Partner gefunden, der mit uns die Brücke zur digitalen Währung schlägt", sagt Matthias Kröner. "Neben den Kryptowährungen selbst betrachtet die Fidor Bank den internationalen ICO-Markt als sehr vielversprechend und plant, Banking Services dazu weiter auszubauen, um diese Art von Transaktionen zu institutionalisieren. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die aufsichtsrechtlichen Vorgaben eingehalten werden", so Kröner weiter.

Über die Fidor Bank

Die Fidor Bank AG (www.fidor.de) ist eine Direktbank mit Sitz in Deutschland. Sie zeichnet sich durch eine Reihe einzigartiger Produkte und Services aus. In der Fidor Smart Community diskutieren mehr als 750.000 Mitglieder über Finanzfragen, geben Spartipps oder bewerten Produkte. Mit einem Bonus-Programm belohnt die Fidor Bank jeden Kunden mit kleinen Geldbeträgen, der die Plattform zum Austausch nutzt. Mit dem Fidor Smart Giro- oder Geschäftskonto richtet sich die Bank an Privat- und Geschäftskunden und bietet diesen eine Kombination aus klassischen Banking-Leistungen und innovativen Finanz-Apps. Aktuell hat die Bank rund 300.000 Kunden in Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Die offene API-Infrastruktur garantiert dabei ein stetig wachsendes, digitales Angebot, das zeitgemäß ist und den neuen Arten des Bankings ihrer Kunden entspricht. Denn so können des Weiteren innovative Finanz-Apps und von Dritten entwickelte Produkte schnell integriert und allen Fidor-Kunden zugänglich gemacht werden. Verfügbarkeit (24 Stunden rund um die Uhr) und Schnelligkeit, insbesondere das 60 seconds-Banking (wesentliche Banking-Prozesse können in 60 Sekunden durchgeführt werden), sind die Stärken der Fidor Bank AG.

Über die Bitcoin Deutschland AG

Die Bitcoin Deutschland AG aus Herford/Ostwestfalen betreibt in Zusammenarbeit mit der Münchner Fidor Bank AG unter https://www.bitcoin.de Deutschlands ersten Bitcoin-Marktplatz, der mit über 750.000 Kunden der europaweit größte ist. Neben Bitcoin (BTC) können auch Ether (ETH) und Bitcoin Cash (BCH) gehandelt werden. Die Aufnahme weiterer Währungen ist bereits in Planung.

Quelle: Fidor Bank AG (ots)