PLAN-B NET ZERO BESS GmbH baut 280 MW Batteriespeicher in Deutschland

PLAN-B NET ZERO BESS GmbH sichert sich jetzt schon deutsche Standorte für den zukünftigen Ausbau an Batteriespeicheranlagen (Battery Energy Storage Systems, BESS).

"Durch den raschen Ausbau an erneuerbaren Energieträgern hat Deutschland einen enormen Bedarf an Batterie Speicherlösungen", erklärt Tjark Connor Hennings-Huep, BESS Stratege des deutschen grünen Energieversorgers PLAN-B NET ZERO AG. "Da die Anträge für Speicheranlagen jedoch sogar noch schneller als das Stromnetz wachsen, braucht Deutschland verlässliche und kompetente Speicherbetreiber."

Um sich als verlässlicher und starker Partner in der rasch voranschreitenden Energiewende zu positionieren, sichert sich PLAN-B schon jetzt Flächen für 100 MW Speicher, um dort Storage-Container mit je 15 bis 25 MW zu betreiben. Im nächsten Schritt ist der Ausbau auf 280 MW geplant. Damit lassen sich unter optimalen Bedingungen mehr als 500.000 Haushalte mit Strom versorgen.

Besonders begeistert ist Tjark Connor Hennings-Huep dabei von den nördlichen Bundesländern: "Die Netzbetreiber in Ostfriesland, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg legen ein unglaublich rasantes Tempo im Netzausbau vor. Damit steigt natürlich der Bedarf nach Batteriespeicheranlagen."

Batteriespeicheranlagen sind ein integraler Teil der Geschäftsstrategie von PLAN-B NET ZERO AG. Das Unternehmen positioniert sich als vollintegrierter grüner Energie-Entwickler - von Photovoltaik-System über deren Speicherung in Batterieanlagen, bis zur Einspeisung ins öffentliche Stromnetz - und das vom Erzeuger bis zu allen Haushalten.

So rasant wie der Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung wächst, so aggressiv sichert sich PLAN-B NET ZERO BESS GmbH die besten Standorte für Batteriespeicheranlagen.

"Das letzte verbliebene Argument der - nennen wir sie 'Erneuerbaren-Hater' - ist, dass bei Nacht und Windflaute das Licht ausgeht," sagt der als Business-Punk ausgezeichnete Jung-CEO Bradley Mundt. "Mit unserer BESS-Strategie nehmen wir ihnen auch das weg. Wir haben ein erklärtes Ziel: Ökostrom für ganz Deutschland, bei Tag und Nacht."

Quelle: PLAN-B NET ZERO (ots)