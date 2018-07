Einzelhandelsumsatz im Juni 2018 preisbereinigt um 3,0 % höher als im Juni 2017

Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland setzten im Juni 2018 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) real (preisbereinigt) 3,0 % und nominal (also nicht preisbereinigt) 5,3 % mehr um als im Juni 2017. Dabei hatte der Juni 2018 mit 26 Verkaufstagen einen Verkaufstag mehr als der Juni 2017.

Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte im Juni 2018 preisbereinigt 3,9 % und nominal 6,8 % mehr um als im Juni 2017. Dabei lag der Umsatz bei den Supermärkten, SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten preisbereinigt um 4,2 % und nominal um 7,2 % höher als im Vorjahresmonat. Im Facheinzelhandel mit Lebensmitteln wurde preisbereinigt 0,9 % und nominal 3,4 % mehr umgesetzt als im Juni 2017.

Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln lagen die Umsätze im Juni 2018 real 2,3 % und nominal 4,0 % höher als im Juni 2017. Im 1. Halbjahr 2018 setzte der deutsche Einzelhandel preisbereinigt 1,4 % und nominal 3,0 % mehr um als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Kalender- und saisonbereinigt (Verfahren Census X-12-ARIMA) lag der Umsatz im Juni 2018 im Vergleich zum Mai 2018 preisbereinigt um 1,2 % und nominal um 1,6 % höher.

Methodische Hinweise:

Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen auf die Ergebnisse. Ergebnisse zum Einzelhandelsumsatz in tiefer Wirtschaftsgliederung, einschließlich der Unternehmensmeldungen, die nach dieser Pressemitteilung eingegangen sind, stehen in etwa 14 Tagen in der Datenbank GENESIS-Online zur Verfügung. Informationen zu aktuellen Datenergänzungen werden über das RSS-Newsfeed bereitgestellt.

Einzelhandelsumsatz, Juni 2018

* +1,2 % zum Vormonat (real, kalender- und saisonbereinigt,

vorläufig)

* +1,6 % zum Vormonat (nominal, kalender- und saisonbereinigt,

vorläufig)

* +3,0 % zum Vorjahresmonat (real, vorläufig)

* +5,3 % zum Vorjahresmonat (nominal, vorläufig)



Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)