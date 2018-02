DAX reduziert Verluste - Positive Vorgaben aus den USA

Am Donnerstag hat der DAX nach anfänglichen Kursverlusten am Nachmittag ins Plus gedreht und schließlich doch mit einem kleinen Minus geschlossen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.461,91 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Am Vormittag hatte der schlechter als erwartet ausgefallene Ifo-Geschäftsklimaindex noch für signifikante Kursabschläge gesorgt.

Als die US-Börsen im Handelsverlauf zulegten, konnte sich auch der deutsche Leitindex höheren Preisen nicht mehr verwehren. An die Spitze der Kursliste setzten sich bis kurz vor Handelsende Papiere von Prosieben, Henkel und Eon. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,2318 US-Dollar (+0,35 Prozent). Quelle: dts Nachrichtenagentur

