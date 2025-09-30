Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Laschet (CDU) würdigt Trumps Gaza-Vorstoß – „Fenster für eine Lösung“

Laschet (CDU) würdigt Trumps Gaza-Vorstoß – „Fenster für eine Lösung“

Freigeschaltet am 30.09.2025 um 15:16 durch Sanjo Babić
Armin Laschet (2023)
Armin Laschet (2023)

Foto: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Armin Laschet (CDU) hat den Gaza-Plan von US-Präsident Donald Trump als „diplomatische Meisterleistung“ bezeichnet, berichten dts und BILD. Der Ex-Ministerpräsident sieht Chancen für Fortschritte, sofern alle Seiten mitziehen.

Laschet verweist darauf, dass der Vorstoß Sicherheitsgarantien, Geiselfragen und internationale Aufsicht bündelt. Entscheidend seien Verbindlichkeit und regionale Einbindung. Skepsis äußern Stimmen, die unklare Zuständigkeiten und heikle Übergangsphasen kritisieren. Befürworter betonen, dass der Plan einen politischen Rahmen schafft, den bisherige Initiativen nicht erreichten.

Wie schnell Bewegung in Verhandlungen kommt, hängt von Reaktionen aus Jerusalem, Ramallah und regionalen Hauptstädten ab. Europäische Partner prüfen, welche Beiträge sie zu Stabilisierung und Hilfe leisten können.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte seiend in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige