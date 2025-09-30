Laschet (CDU) würdigt Trumps Gaza-Vorstoß – „Fenster für eine Lösung“

Armin Laschet (CDU) hat den Gaza-Plan von US-Präsident Donald Trump als „diplomatische Meisterleistung“ bezeichnet, berichten dts und BILD. Der Ex-Ministerpräsident sieht Chancen für Fortschritte, sofern alle Seiten mitziehen.

Laschet verweist darauf, dass der Vorstoß Sicherheitsgarantien, Geiselfragen und internationale Aufsicht bündelt. Entscheidend seien Verbindlichkeit und regionale Einbindung. Skepsis äußern Stimmen, die unklare Zuständigkeiten und heikle Übergangsphasen kritisieren. Befürworter betonen, dass der Plan einen politischen Rahmen schafft, den bisherige Initiativen nicht erreichten.

Wie schnell Bewegung in Verhandlungen kommt, hängt von Reaktionen aus Jerusalem, Ramallah und regionalen Hauptstädten ab. Europäische Partner prüfen, welche Beiträge sie zu Stabilisierung und Hilfe leisten können.

Quelle: ExtremNews



