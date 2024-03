AfD: Gratulation nach Portugal: Migrationskritiker verdoppeln Ergebnis bei Parlamentswahl!

Nicht nur in Deutschland wächst das Bedürfnis nach einer Politik, die sich am Nationalstaat und am Erhalt der Heimat orientiert: Bei der Parlamentswahl in Portugal konnte die migrationskritische „Chega“-Partei ihren Stimmanteil mehr als verdoppeln – von rund sieben auf mehr als 18 Prozent. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Die regierenden Sozialisten verlieren gleichzeitig ihre absolute Mehrheit. Der politische Zeitgeist dreht sich – und das ist gut so. Überall in Europa merken die Menschen, dass die Politik der grenzenlosen Massenzuwanderung unsere Zukunft aufs Spiel setzt. Der Vorsitzende der „Chega“-Partei, André Ventura, war übrigens bereits beim AfD-Bundesparteitag in Magdeburg zu Gast und begeisterte dort mit einem fulminanten Grußwort. Ventura bezeichnete Olaf Scholz als schlechtesten Bundeskanzler aller Zeiten und stellte fest, dass die AfD die Zukunft Deutschlands ist. Wir können diese positive Prognose nur zurückgeben: Die „Chega“-Partei ist Portugals Zukunft! Und die patriotischen und migrationskritischen Parteien sind Europas Zukunft. Grußwort von „Chega“-Parteichef André Ventura beim AfD-Bundesparteitag: Quelle: AfD Deutschland