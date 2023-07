Sacharowa: Kiew verstößt gegen Wiener Konvention über diplomatische Beziehungen, indem es über Botschaften Söldner rekrutiert

Aktivitäten der ukrainischen Botschaften in ausländischen Staaten, wo sie deren Bürger sowie weitere Ausländer für die Teilnahme an Kampfhandlungen gegen Russland anwerben, verstoßen in grober Weise gegen das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen von 1961. Dies erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, auf eine Medienanfrage. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Rekrutierungsaktivitäten sowie Kampagnen gehören ihr zufolge nicht zu den rechtlichen Aufgaben der Botschaften. Sacharowa stellte klar: "Darüber hinaus widersprechen solche Handlungen der im Völkerrecht verankerten Verpflichtung diplomatischer Vertretungen, die Gesetze sowie Vorschriften des Gaststaates zu respektieren, da in vielen von ihnen die Rekrutierung von Söldnern eine Straftat darstellt." Moskau habe "ehemalige Partner" wiederholt auf diesen Umstand aufmerksam gemacht, "leider vergeblich". Russland zum Trotz seien sie bereit, sowohl vor einer strafbaren Tätigkeit als auch vor einer Verletzung ihrer eigenen Souveränität die Augen zu verschließen." Quelle: RT DE