In den vergangenen 24 Stunden hat das ukrainische Militär das Gebiet Belgorod mehr als 100 Mal beschossen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Beim Beschuss des Grenzdorfes Nowaja Tawolschanka wurde eine Person getötet, zwei weitere Menschen wurden verwundet, teilt Gebietsgouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram mit:

"Das Dorf Nowaja Tawolschanka im Landkreis Schebekino geriet unter Mörserbeschuss – sechs Einschläge wurden verzeichnet. Zu unserem großen Bedauern gibt es einen Toten. Ein Mann hatte hohen Blutverlust, Splitterwunden in der Brust und der Wirbelsäule sowie mehrere Rippenbrüche. Die Ärzte versuchten alles in ihrer Macht Stehende, aber die Verletzungen erwiesen sich als nicht mit dem Leben vereinbar."

Laut der aktualisierten Daten gibt es zwei weitere Verletzte, setzt der Gouverneur fort:

"Eine Frau mit Splitterwunden an Arm, Hals und Kopf wurde in das zentrale Bezirkskrankenhaus gebracht. Ihr Zustand wird von den Ärzten als zufriedenstellend eingeschätzt. Ein weiterer Mann, der in Belgorod lebt, kam mit Kopfschmerzen ins Krankenhaus. Die Ärzte diagnostizierten eine Gehirnerschütterung."

Am 15. August wurden fünf Grenzgemeinden des russischen Gebiets Belgorod von ukrainischen Truppen beschossen. Insgesamt wurden auf die Ortschaften 103 Artillerie-, Mörser- und Granatwerfergeschosse abgefeuert. Außer den gemeldeten Opfern gibt es weder Tote und Verletzte noch bedeutende Sachschäden.

Diese Zahl der aktuell gemeldeten Geschosse ist nur wenig kleiner als am Vortag: Am 14. August feuerte das ukrainische Militär 136 Geschosse auf das Gebiet Belgorod ab."

Quelle: RT DE