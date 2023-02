Weiter berichtet RT DE: "In Richtung Krasny Liman wurden bei den Siedlungen Stelmachowka und Newskoje in der Volksrepublik Lugansk und Jampolowka in der Volksrepublik Donezk mehr als 135 ukrainische Soldaten getötet. Ein Schützenpanzer, vier gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Panzerhaubitzen vom Typ Gwosdika und eine Haubitze vom Typ D-20 wurden zerstört.

Bei Donezk gehen die erfolgreichen Offensiven der russischen Truppen weiter. Die Verluste der Kiew-Truppen in dieser Richtung beliefen sich im Laufe des Tages auf bis zu 250 getötete oder verwundete Soldaten, fünf gepanzerte Kampffahrzeuge, sechs Pkw und eine Haubitze vom Typ D-20. Darüber hinaus wurde ein ukrainisches Munitionsdepot in der Nähe des Dorfes Katerinowka in der Volksrepublik Donezk zerstört.

In Richtung Süddonezk versetzte die russische Artillerie den ukrainischen Einheiten bei den Siedlungen Ugledar und Pretschistowka in der Volksrepublik Donezk einen schweren Schlag. Dabei wurden bis zu 65 ukrainische Soldaten getötet sowie ein Schützenpanzer, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Kleinlastwagen, eine Haubitze vom Typ D-20 und eine Haubitze vom Typ D-30 zerstört.

Am Frontabschnitt bei Cherson wurden im Laufe des Tages zwei Haubitzen vom Typ D-30 bei russischen Artillerieangriffen vernichtet. Außerdem wurden ukrainische Munitionsdepots nahe der Siedlungen Antonowka und Tschernobajewka im Gebiet Cherson zerstört."

Quelle: RT DE