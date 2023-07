Selenskij: Kiew bekommt von Deutschland weitere Patriot-Luftabwehrsysteme samt Raketen

Wladimir Selenskij hat am Mittwoch, dem 12. Juli 2023, eine Vereinbarung mit Deutschland über die Lieferung zusätzlicher Patriot-Flugabwehrsysteme und passender Lenkflugkörper an Kiew bekannt gegeben: "Es gibt eine Vereinbarung über zusätzliche Patriot-Raketenrampen und Raketen für uns aus Deutschland", schrieb er in seinem Telegram-Kanal. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut Selenskij wurden bei einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz auch Sicherheitsgarantien für die Ukraine besprochen. Zuvor hatte das deutsche Verteidigungsministerium am Dienstag ein neues "Militärhilfepaket" für die Ukraine angekündigt, das unter anderem zwei Flugabwehrsysteme Typ Patriot aus US-Fertigung, 40 Marder-Schützenpanzer und 25 Panzer Leopard 1A5 umfasst. Scholz bezifferte die Kosten für das neue Militärhilfepaket auf etwa 700 Millionen Euro." Quelle: RT DE