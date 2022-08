Um Ausgaben besser zu kontrollieren: Briten setzten wieder auf Bargeld

Im Vereinigten Königreich greifen die Menschen vermehrt auf Bargeld zurück, statt sich weiterhin auf Kartentransaktionen zu verlassen. Diese Entwicklung scheint eine Verbindung zur steigenden rekordverdächtigen Inflation im Land aufzuweisen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die britische Post, die auch Finanzdienstleistungen anbietet, teilte am Montag mit, dass sie im Juli einen Rekord von 801 Millionen Pfund (rund 948 Millionen Euro) an Bargeldabhebungen für Privatpersonen abgewickelt hat. Dies entspricht einem Anstieg von fast acht Prozent im Vergleich zum Vormonat und von über 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Insgesamt wurden Berichten zufolge in den 11.500 Filialen der Post mehr als 3,31 Milliarden Pfund (mehr als 3,92 Milliarden Euro) an Bargeld abgehoben und eingezahlt, womit zum ersten Mal in der 360-jährigen Geschichte der Post die Schwelle von 3,31 Milliarden Pfund überschritten wurde.

Der Rückgriff auf Bargeld erfolgt in einer Zeit, in der die Nation weiterhin mit einer steigenden Inflation zu kämpfen hat. Die Bank of England geht davon aus, dass die Gesamtinflation im Oktober einen Höchststand von 13,3 Prozent erreichen und über weite Strecken des Jahres 2023 auf einem hohen Niveau bleiben wird.

Man weist darauf hin, dass sich Briten zunehmend für die Verwendung von Bargeld entscheiden, um ihr Budget "oft auf einer täglichen Basis" zu verwalten. Ein Teil der Abhebungen werde auf Urlaubsreisende zurückgeführt, die in diesem Sommer Bargeld für Aufenthalte im Vereinigten Königreich benötigen. Die Zahlen würden auch Auszahlungen im Wert von rund 90 Millionen Pfund (rund 106 Millionen Euro) an Personen umfassen, die Anspruch auf Unterstützung für Energierechnungen durch die Regierung haben, so die Behörde.

Die neuesten Zahlen zeigen, dass Großbritannien "alles andere als eine bargeldlose Gesellschaft" ist, betonte Martin Kearsley, Bankdirektor der Post. Er hob hervor:

"Wir stellen fest, dass immer mehr Menschen auf Bargeld als bewährtes Mittel zur Verwaltung ihres Haushalts angewiesen sind. Ob für einen Urlaub im Vereinigten Königreich oder um sich auf die im Herbst zu erwartenden finanziellen Engpässe vorzubereiten – der Zugang zu Bargeld ist in jeder Gesellschaft von entscheidender Bedeutung."

Die Verwendung von Bargeld ging in Großbritannien in den vergangenen Jahren zurück. Laut den vom Finanzverband UK Finance veröffentlichten Daten übertrafen die Kartentransaktionen im Jahr 2017 zum ersten Mal die Bargeldtransaktionen, was teilweise kontaktlosen Zahlungen zu verdanken ist. Dieser Trend hatte sich während der COVID-19-Pandemie stark beschleunigt."

Quelle: RT DE