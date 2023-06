"Hier leben doch nur Zivilisten" – Einwohner von Schebekino entsetzt über ukrainische Angriffe

Das russische Grenzgebiet Belgorod wird weiterhin intensiv von der Ukraine aus angegriffen. Dabei wurden am Wochenende in Schebekino, einer Stadt im Gebiet Belgorod, vermehrt zivile Einrichtungen durch das ukrainische Militär beschossen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow hat auf Telegram eine Attacke auf die Hauptstadt des Gebiets gemeldet. Die Luftabwehr sei im Einsatz gewesen, hieß es. Berichte über mögliche Opfer und Schäden lagen zunächst nicht vor.

Unter Beschuss sei auch der Bezirk Schebekino geraten. Dabei habe die ukrainische Armee einen Markt im Zentrum der Stadt beschossen, schrieb Gladkow. Durch die Attacke seien drei Brände entstanden: am Markt, in einem Wohnviertel und in der Nähe einer Getreidekammer."

Quelle: RT DE