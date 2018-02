Putin: Dem Westen werden die Sanktionen langweilig

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Hoffnung geäußert, dass dem Westen seine Politik der Sanktionen langweilig wird und die Beziehungen zu Russland sich normalisieren. „Ich denke, dass sie dies bald langweilen wird, diejenigen, die es tun. Ich hoffe jedoch, dass wir einen Weg normaler Beziehungen einschlagen werden“, sagte Putin bei einer Tagung des Russischen Verbands der Industriellen und Unternehmer.

Der Präsident hat zugleich daran erinnert, dass Russland die Politik der künstlichen Beschränkungen in internationalen Geschäftsbeziehungen für eine Sackgasse halte, die für alle einen Gewinnausfall und direkten Schaden bedeute.

Putin zufolge teilen auch Unternehmer aus anderen Ländern diese Ansicht: „Vor kurzem, Sie haben es gesehen, gab es ein Treffen mit Vertretern der großen französischen Unternehmen. Wir haben gerade mit dem französischen Präsidenten am Telefon darüber gesprochen. Wir sind im Allgemeinen positiv gestimmt, was wir zusammen nicht nur mit Frankreich, sondern auch mit anderen Ländern bezüglich der Entwicklung von Geschäftsbeziehungen tun können“, so Putin weiter.

„Aber die Politik der Beschränkungen, wie Sie wissen, ist vor sehr langer Zeit eingeführt worden. Die Jackson-Vanik-Klausel wurde abgeschafft, und sofort am selben Tag wurde das sogenannte Magnitsky-Gesetz verabschiedet. Noch lange vor den Ereignissen in der Ukraine, auf der Krim, einfach weil sie auf diese Weise mit uns arbeiten wollen.“

Die Jackson-Vanik-Klausel, die Handelseinschränkungen für die Sowjetunion bzw. Russland vorsah, galt seit 1974. Am 21. November 2012 wurde sie durch das Magnitsky-Gesetz ersetzt. Ende Juli 2014 verhängten die USA, die EU und andere Länder Sanktionen gegen einzelne russische Amtspersonen und Unternehmen, die später erweitert wurden und nun ganze Sektoren der russischen Wirtschaft betreffen. Moskau reagierte darauf mit Einschränkungen für Lebensmittelimporte aus den betreffenden Ländern.

