Generalleutnant Igor Kirillow, Chef der russischen Streitkräfte für Strahlenschutz und chemische und biologische Verteidigung, berichtet über mögliche Vorbereitungen des Westens auf groß angelegte Provokationen mit giftigen Chemikalien in der Ukraine. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Westen rechne damit, dass die internationale Gemeinschaft inmitten der Feindseligkeiten nicht in der Lage sein werde, eine wirksame Untersuchung durchzuführen, sodass die wahren Täter nicht entdeckt werden können und die Verantwortung Russland zugeschoben werde.

Anfang des Jahres habe die ukrainische Armee eine große Lieferung von Schutzausrüstung und 600.000 Antidot-Dosen gegen die phosphororganischen Giftstoffe Sarin und Soman erhalten. Am 10. Februar seien in die ukrainische Stadt Kramatorsk Giftstoffe geliefert worden. Weiter heißt es in dem Bericht:

"Die gleichzeitige Lieferung von toxischen Chemikalien und Schutzausrüstung deutet auf den Versuch einer groß angelegten Provokation mit dem Psychokampfstoff BZ während des Konflikts hin."

Die US-Armee hat dieses Gift während des Vietnamkriegs eingesetzt. Außerdem haben die USA und ihre Verbündeten in Konflikten in Afghanistan, Irak und Syrien wiederholt chemische Munition eingesetzt."

Quelle: RT DE