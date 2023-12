Deutscher stirbt bei Angriff auf Passanten in Paris durch Islamist

In Paris ist bei einer Attacke auf Passanten am Samstag mindestens eine Person ums Leben gekommen. Es soll sich um einen deutschen Touristen handeln, der auch die philippinische Staatsangehörigkeit habe, berichtete die Zeitung "Le Figaro" am Abend auf ihrer Internetseite unter Berufung auf eigene Informationen.