Explosion geübt, Explosion überlebt – Exklusiv-Aufnahmen vom Training der russischen Spezialeinheiten

Der Nachrichtensender Swjesda hat die russischen Streitkräfte während einer Spezialübung begleitet. In einem speziellen Simulator, mit dem auch ein Fahrzeugüberschlag simuliert werden kann, üben russische Soldaten verschiedene Szenarien, in diesem Fall die Verletzung des Fahrers bei einem Überfall mit Sprengsätzen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Fahrzeug, mit dem die Gruppe einer Spezialeinheit unterwegs ist, wird in der Simulation angegriffen. Der Ausbilder lässt das Fahrzeug mehrmals rotieren und setzt es Rauchbomben aus. Dann werden die Folgen des simulierten Einsatzes verkündet, die zu beachten und zu beheben sind: Der Fahrer sei am Arm und am Bein verwundet, die Fahrzeugtüren seien blockiert, und die Soldaten müssten die "Feuerzone" schnellstmöglich verlassen."

Quelle: RT DE