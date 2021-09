Wien: Bei Großveranstaltungen gilt ab Oktober 2G-Regel

Die österreichische Hauptstadt setzt mit neuen Corona-Regeln Ungeimpfte immer stärker unter Druck. Zu Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern und in der Nachtgastronomie sind in Wien vom 1. Oktober an ausschließlich Geimpfte und von Covid-19 Genesene zugelassen, teilte Bürgermeister Michael Ludwig am Dienstag mit.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Laut dieser 2G-Regel reicht dann ein negatives Testergebnis nicht mehr für den Besuch aus. Die Regel habe zum Ziel, Menschen zur Impfung zu bewegen und Engpässe in den Krankenhäusern zu verhindern, sagte Ludwig vor der Presse. „Wir sind jetzt schon in der Situation, dass wir Operationen verschieben müssen“, fügte er hinzu. Der Schritt hin zur 2G-Regel wäre laut dem Stufenplan der konservativ-grünen Regierung landesweit erst dann vorgesehen, wenn mehr als 300 Betten in Intensivstationen mit Covid-Kranken belegt sind. Derzeit sind es 220. Der sozialdemokratische Bürgermeister Ludwig hatte schon in den vergangenen Monaten auf striktere Maßnahmen gesetzt als der Rest des Landes. So haben in Wien etwa Testergebnisse eine kürzere Gültigkeit." Quelle: SNA News (Deutschland)