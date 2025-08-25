Dutzende Organisationen fordern Schutz gefährdeter Afghanen

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 25.08.2025 um 06:50 durch Sanjo Babić
Ein indogermanischer Afghane. Er könnte auch in Bayern leben ohne aufzufallen. Eine gemeinsame Kultur verband die meisten früheren Afghanen mit den europäischen Völkern.
Bild: Eigenes Werk /OTT

Dutzende Organisationen fordern von der Bundesregierung sofortige Maßnahmen für den Schutz gefährdeter Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. "Handeln Sie jetzt, bevor es für viele Betroffene zu spät ist", heißt es in einem Offenen Brief an Außenminister Johann Wadephul (CDU) und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), über den die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" berichten.

Unterzeichnet wurde das Schreiben unter anderem von Amnesty International Deutschland, dem Deutschen Caritasverband, Reporter ohne Grenzen und Medico International. Initiator ist der Deutsche Anwaltverein (DAV).

Hintergrund ist die Abschiebung zahlreicher Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland aus Pakistan nach Afghanistan vor wenigen Tagen. Die Organisationen fordern konkret eine drastische Verkürzung der Dauer von Sicherheitsüberprüfungen und Visaverfahren und sofortige Evakuierungen von Afghanen mit Aufnahmezusage aus Pakistan. Deutschland müsse sich enger mit Pakistan, internationalen Partnern und zivilgesellschaftlichen Organisationen abstimmen, "um Abschiebungen sowie Abschiebehaft zu verhindern und sichere Ausreisen zu ermöglichen". Weiter heißt es: "Deutschland trägt eine besondere Verantwortung gegenüber den Menschen, die uns vertraut haben und deren Einsatz für Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit sie in Afghanistan nun zur Zielscheibe macht."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

