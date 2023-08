Von allen Faktoren "als allerletztes berücksichtigen" wird Russland die Meinung der Europäischen Union, wenn es um die Festlegung seiner Maßnahmen in jedweder Lage im Rahmen der militärischen Sonderoperation geht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "So kommentierte der stellvertretende Sprecher des russischen Föderationsrates, Konstantin Kossatschow, gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS eine Aufforderung der EU: Eine Vertreterin des außenpolitischen Dienstes der Europäischen Union, Nabila Massrali, hatte verlangt, dass Russland die jüngsten Drohnenangriffe in Moskau nicht als Anlass zur Eskalation der Feindseligkeiten in der Ukraine ausnutzen solle. Kossatschow wörtlich:

"Es besteht nicht der geringste Zweifel daran, dass die Meinung der Europäischen Union bei der Festlegung weiterer russischer Maßnahmen in der sich abzeichnenden Situation an letzter Stelle berücksichtigt wird – sprich, in keiner Weise."

