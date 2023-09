Bei ukrainischem Beschuss von Städten der Donezker Volksrepublik am gestrigen Tag ist ein Mann ums Leben gekommen, insgesamt weitere 15 Menschen wurden verletzt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie der Stab für Territorialverteidigung der DVR in seinem täglichen Lagebericht meldet, nahm das ukrainische Militär am 30. August das Gebiet der Republik insgesamt 78 Mal unter Beschuss und feuerte dabei 247 Projektile ab.

In Donezk wurden dadurch nach Angaben der Behörde insgesamt elf Personen verwundet – darunter ein zwölfjähriges Mädchen. Außerdem erlitten ein Mann in Gorlowka und drei Frauen in Swetlodarsk Verletzungen. In Makejewka wurde durch den Beschuss ein Mann getötet. Zahlreiche Wohnhäuser und Infrastrukturobjekte in den betroffenen Städten wurden durch den Beschuss beschädigt."

Quelle: RT DE