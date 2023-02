Türkischer Außenminister: Einseitiger Frieden in der Ukraine wird weder von Kiew noch von Moskau akzeptiert werden

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat erklärt, dass in der Ukraine Frieden herrschen muss, der von beiden Seiten des Konflikts akzeptiert wird – ein einseitiger Frieden wird weder von Kiew noch von Moskau akzeptiert werden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Çavuşoğlu sagte am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit seinem ungarischen Amtskollegen Peter Szijjártó: "Was den Krieg in der Ukraine betrifft, so haben wir uns von Anfang an bemüht, ihn zu beenden. Die Bedingungen, die wir in den ersten Kriegsmonaten hatten, unterscheiden sich sehr von denen, die wir heute haben. Je weiter der Krieg fortschreitet, desto schwieriger wird er. Wir sprechen jetzt noch nicht einmal von Frieden, aber zumindest von einem Waffenstillstand."

Ankara habe seit Beginn des Konflikts betont, dass es in diesem Krieg keine Gewinner und in einem nachhaltigen Frieden auch keine Verlierer geben werde. Çavuşoğlu fügte hinzu: "Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, denn wir glauben, dass dieser Krieg am Verhandlungstisch beendet werden kann."

"Was wir brauchen, ist ein Frieden, den beide Seiten akzeptieren. Dies ist ohne die Beteiligung beider Seiten nicht möglich."

"Es ist notwendig, der Wahrheit ins Auge zu blicken."

