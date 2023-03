Trump setzt sich für Beendigung des Ukraine-Konflikts ein

Der ehemalige Präsident der USA Donald Trump hat ein Ende der Kämpfe in der Ukraine gefordert, weil sonst ein globaler Krieg drohe. In einem auf dem sozialen Netzwerk Truth Social veröffentlichten Video sagte er: "Jeden Tag, mit dem sich dieser Proxy-Konflikt in der Ukraine fortsetzt, riskieren wir einen globalen Krieg. Unser Ziel besteht in einer unverzüglichen vollständigen Einstellung der Kampfhandlungen. Das ist das Hauptproblem. Wir brauchen unverzüglich Frieden." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor hatte Trump dem amtierenden Präsidenten der USA Joe Biden bereits vorgeworfen, die Menschheit an den Rand eines dritten Weltkriegs zu bringen. Der Ex-Präsident bemerkte auch, dass er im Fall seines Wahlsiegs den Konflikt in der Ukraine "innerhalb eines Tages" regulieren könnte." Quelle: RT DE