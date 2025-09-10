Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Empörung bei Grünen und Linken über Drohnen-Vorfall in Polen

Freigeschaltet am 10.09.2025 um 15:50 durch Sanjo Babić
Empört, entsetzt, staunen und überrascht (Symbolbild)
Bild: Rainer Sturm / pixelio.de

Die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Sara Nanni, verurteilt das Eindringen russischer Drohnen in Polen als einen "ungeheuerlichen Vorgang". Es brauche eine klare abgestimmte diplomatische Reaktion aller Nato- und EU-Staaten auf dieses Vorgehen, sagte Nanni zu "T-Online" am Mittwoch.

"Russland testet das Bündnis und unsere Reaktion", erklärte sie. So kurz vor der großen russischen Übung in Belarus könne das nur als Drohgebärde verstanden werden. "Das ist inakzeptabel."

Lea Reisner, Sprecherin für Internationale Beziehungen der Linksfraktion im Bundestag, sieht einen "gefährlichen Bruch des Völkerrechts" und fordert restlose Aufklärung. "Dieser Vorfall darf keine Spirale der Eskalation lostreten", so Reisner zu T-Online. Europa müsse sich aus der Abhängigkeit von US-Präsident Donald Trump befreien und "gemeinsam mit Partnern aus dem Globalen Süden eigene diplomatische Initiativen für einen Waffenstillstand und Verhandlungen ergreifen", forderte sie.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

