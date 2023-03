Russland: Keine Gespräche zwischen Lawrow und Blinken – "Der Westen hat seine Ambitionen in der Ukraine geopfert"

Am Donnerstag nahmen die Außenminister Russlands und der USA an der allgemeinen Sitzung der G20-Außenminister in Neu-Delhi teil. Anders als von den westlichen Medien behauptet und von Blinken angedeutet, kam es dabei jedoch nicht zu offiziellen Gesprächen der beiden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Associated Press hatte unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, dass Lawrow und Blinken am Rande des G20-Treffens ein "kurzes Gespräch" geführt hätten, das etwa zehn Minuten dauerte. Nach Blinkens Angaben soll er Moskau dabei unter anderem aufgefordert haben, die russische Entscheidung zur Aussetzung der Teilnahme am START-Vertrag zu überdenken und den Weg der Diplomatie im Ukraine-Konflikt zu beschreiten. Allerdings bestreitet das russische Außenministerium, dass offizielle Gespräche zwischen den beiden Außenministern stattgefunden haben. Die Diskussion über die Ukraine beherrschte den G20-Außenministergipfel. Die Differenzen zwischen Blinken und Lawrow haben sich jedoch als zu tief für Gespräche erwiesen."