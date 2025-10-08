Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Trumps Soldaten rücken an! – „Midway Blitz“ in Chicago

Trumps Soldaten rücken an! – „Midway Blitz“ in Chicago

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 08:48 durch Sanjo Babić
US-Nationalgarde (Symbolbild)
US-Nationalgarde (Symbolbild)

Foto: FlickreviewR 2
Lizenz: CC BY 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

BILD schildert den Eintreff-Beginn von Nationalgarde-Kontingenten im Umland Chicagos; Ziel der Operation sei die Bekämpfung „krimineller illegaler Einwanderer“. Der Einsatz ist umstritten – Stadtverwaltung und Gouverneur wehren sich, andere Medien berichten von richterlichen Manövern und politischem Schlagabtausch. Main

Rechtlich bewegt sich die Operation im Spannungsfeld zwischen Public-Safety-Argumenten, Einwanderungsrecht und föderaler Zuständigkeit. Politisch nutzen beide Seiten den Konflikt zur Mobilisierung: das Weiße Haus mit „Law-and-Order“-Rhetorik, Chicago mit dem Narrativ vom übergriffigen Bund.

Für die Lagebeurteilung zählen belastbare Kennzahlen: Verhaftungen, Gewaltvorfälle, Haftprüfungen – und ob Gerichte den Einsatz dauerhaft stützen. Ohne Transparenz droht die Operation zum Symbolstreit zu verkommen, der mehr Vertrauen zerstört als Sicherheit schafft.

Quelle: ExtremNews


Termine
Kommende Termine
