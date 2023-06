Medien: Überreste von Soldaten auf Militärfriedhof in Lwow wegen Platzmangels exhumiert

Kiew spricht wiederholt von einer angeblichen "baldigen Niederlage" Russlands. Jedoch ist die Realität das Gegenteil. Auf einem Militärfriedhof in Lwow wurde bereits wegen Platzmangels auf Friedhöfen damit begonnen, die Überreste von Soldaten zu exhumieren, die in früheren Kriegen gefallen waren. Dies meldete der US-amerikanische Journalist Brendan Hoffman gegenüber der New York Times. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Hoffman zufolge habe sich der Friedhof auf dem Hügel in Lwow während der gesamten 15 Kriegsmonate drastisch gefüllt. Jetzt, so der Journalist, habe man aufgrund der Intensivierung der Kampfhandlungen beschlossen, die Überreste der Soldaten aus den alten Gräbern zu exhumieren, um Platz für neue Bestattungen zu schaffen." Quelle: RT DE