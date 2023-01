Putin: Russland produziert in einem Jahr fast so viele Luftabwehrraketen wie der Rest der Welt

Weiter berichtet RT DE: "Das russische Staatsoberhaupt sagte gegenüber den Arbeitern:

"Die Luftabwehrraketen, die Sie produzieren, produzieren wir pro Jahr mehr als dreimal so viele wie die Vereinigten Staaten. Im Allgemeinen stellt unsere Verteidigungsindustrie jährlich etwa so viele Raketen für verschiedene Zwecke wie alle militärisch-industriellen Unternehmen der Welt her."

Bei seinem Besuch im Werk Obuchow betonte der Präsident außerdem, dass die Militäroperation in der Ukraine "ein Versuch ist, den Krieg zu beenden", der seit 2014 im Donbass herrsche."

Quelle: RT DE