Selenskijs Berater Arestowitsch: Verräter durch zu viel Wahrheit

Weiter berichtet RT DE: "Auf seinem Telegram-Kanal schrieb er nicht nur, dass er den Rücktritt von Arestowitsch fordere und dafür weitere Unterstützung suche, sondern außerdem, dass er ihn beim SBU gemeldet habe:

"Auch an die Führung des SBU wurde ein Appell der Abgeordneten geschickt. Denn die Fabrikationen von Arestowitsch über die Zerstörung eines Hauses in Dnjepr durch unsere Luftabwehr erfüllen die Kriterien des Verrats."

Was sich Arestowitsch, einer der wichtigsten Kiewer Propagandisten, hat zuschulden kommen lassen? Er hatte in einem Interview erklärt, dass die Zerstörung eines Wohnhauses in Dnjepropetrowsk wahrscheinlich auf die ukrainische Luftabwehr zurückzuführen sei, durch Ablenkung der russischen Rakete.

Videoaufnahmen aus Dnjepropetrowsk zeigen, dass vor der Explosion des Einschlags eine weitere in der Luft stattgefunden hatte. Neutrale Beobachter führen die meisten Zerstörungen an Wohngebäuden in ukrainischen Städten auf die eigene Luftabwehr zurück. Auch wenn Arestowitsch betonte, dass trotzdem Russland schuld sei, war das für die Ukraine wohl zu viel Wahrheit."

Quelle: RT DE