Sacharowa: Ukraine lehnt jede Möglichkeit zu Verhandlungen mit Russland ab

Das Regime in Kiew lehnt jede Möglichkeit ab, mit Moskau zu verhandeln, um den westlichen Ländern zu gefallen. Darauf wies die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bei einem Briefing am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums in Sankt Petersburg (SPIEF) am Donnerstag hin. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Kiewer Regime lehnt beharrlich und grundsätzlich jede Möglichkeit von Verhandlungen [mit Russland] ab, um dem Westen zu gefallen", so Sacharowa weiter.

Quelle: RT DE