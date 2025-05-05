CDU-Chef spricht von „notwendigem Schritt“ und fordert politische Anschlusslösung

Laut dts begrüßt CDU-Chef Friedrich Merz den vereinbarten Waffenstillstand im Gazastreifen. Er fordert, die Feuerpause für Geisel-Freilassungen und Hilfslieferungen zu nutzen. Zugleich mahnt er belastbare Sicherheitsgarantien für Israel an, berichtet dts.

Merz betont, dass Diplomatie nur wirke, wenn die Vereinbarungen vor Ort eingehalten und überprüft würden. Dazu brauche es klare Kontrollmechanismen und eine enge Einbindung der Vermittlerstaaten. Für die Zivilbevölkerung müsse der Zugang zu medizinischer Versorgung und Wasser gesichert sein.

Mit Blick auf die Region fordert er politische Gespräche über Verwaltung, Wiederaufbau und Grenzregime. Deutschland solle gemeinsam mit EU-Partnern Verantwortung übernehmen. Ob die Feuerpause trägt, entscheiden die nächsten Tage.

Quelle: ExtremNews



