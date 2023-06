Gouverneur von Belgorod veröffentlicht aktualisierte Statistiken nach massiven Angriffen am 2. Juni: Fünf Tote und 16 Verletzte

Der Gouverneur des russischen Grenzgebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, hat am Samstagnachmittag auf Telegram aktualisierte Statistiken über Todesopfer und Verletzte durch ukrainische Angriffe am 2. Juni veröffentlicht. Am schwersten sei demnach die Siedlung Sobolewka betroffen gewesen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dort kamen zwei Männer und eine Frau ums Leben, weitere sieben Einwohner erlitten Verletzungen. Ein Mann wurde nach einem Einsatz der Luftabwehr in der Siedlung Rasumnoje verletzt. Zu zwei weiteren Todesopfern kam es in der Siedlung Maslowa Pristan. Außer zwei getöteten Frauen wurden von dort sieben verletzte Zivilisten gemeldet. Gladkow berichtete außerdem über zahlreiche Sachschäden in vielen Siedlungen der Region. In einigen davon sei die Strom- bzw. Gasversorgung zusammengebrochen. In der Umgebung der Regionalhauptstadt Belgorod wurden am 2. Juni sieben ukrainische Artillerieangriffe registriert. Im Bezirk Waluiki schlugen 18 ukrainische Geschosse ein. Im Bezirk Wolokonowka wurden 77 Treffer gezählt. Weitere 47 Geschosse gingen auf die Siedlung Kosinka im Bezirk Graiworon nieder. Auf die Stadt Schebekino wurden an diesem Tag 371 Geschosse abgefeuert. Quelle: RT DE