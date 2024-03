Klingbeil sieht Trump als mögliches "Sicherheitsrisiko" für Europa

SPD-Chef Lars Klingbeil warnt vor einem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl. Trump sei "eine Blackbox und kann zum Sicherheitsrisiko für Europa werden", sagte Klingbeil dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Ich werde die Zuversicht nicht aufgeben, dass Joe Biden diese Wahl gewinnt." Bei einem Wahlsieg Trumps werde "die Welt noch komplizierter".

Er hoffe, dass es in diesem Fall "noch Republikaner gibt, die wissen, dass die USA und Europa sehr eng an der Seite der Ukraine stehen müssen". Klingbeil zeigte sich überzeugt, dass Russlands Präsident Wladimir Putin auf einen Sieg Trumps bei der Präsidentschaftswahl hoffe. Deswegen habe Putin derzeit auch kein Interesse an Verhandlungen, die den Krieg gegen die Ukraine beenden könnten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur