Tichanowskaja fürchtet Annexion von Weißrussland durch Russland

Die weißrussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja rechnet mit einer Annexion von Weißrussland durch Russland. "Darauf läuft es hinaus", sagte sie der "Welt". "Lukaschenko wäre der erste, der Putin die Annexion von Belarus erlaubt."

Tichanowskaja warnte vor den Folgen eines solchen Schritts. "Dann hätte die Nato plötzlich eine hunderte Kilometer längere Grenze mit Russland." Die Stationierung taktischer Atomwaffen in Weißrussland sei ein weiterer Schritt in Richtung einer totalen Kontrolle des Landes durch Russland, so Tichanowskaja.



Doch sie habe noch einen weiteren Zweck: "Putin will aus Belarus ein Schutzschild für einen möglichen Atomkrieg machen", sagte die Oppositionsführerin. "Im Falle eines russischen Atomangriffs würde der Westen natürlich zurückschlagen. Er hofft, dass der Gegenschlag dann Belarus trifft, anstatt Russland."

Quelle: dts Nachrichtenagentur