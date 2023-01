Peskow: Die Beteiligung der USA sowie europäischer Staaten am Konflikt nimmt zu

Kremlsprecher Dmitri Peskow hat die Entscheidung über die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine kommentiert. Die Beteiligung der USA sowie europäischer Staaten an dem Konflikt nehme zu, so Peskow. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Nachrichtenagentur TASS zitiert ihn: "Wir hören immer wieder aus den europäischen Hauptstädten und aus Washington Aussagen, dass die Lieferung verschiedener Waffensysteme einschließlich Panzern in die Ukraine in keiner Weise die Beteiligung dieser Länder oder der Allianz an den in der Ukraine stattfindenden Kämpfen bedeute.



Wir stimmen dem strikt nicht zu. In Moskau wird alles, was die Allianz und die von mir erwähnten Hauptstädte tun, als direkte Beteiligung an dem Konflikt aufgefasst. Wir sehen, dass dies zunimmt."

Quelle: RT DE