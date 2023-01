Die russische Ombudsfrau für Menschenrechte, Tatjana Moskalkowa, hat den Hohen Kommissar für Menschenrechte der UN und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz aufgefordert, die Ukraine zur Einhaltung der Genfer Konvention zu drängen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ihr Appell an internationale Organisationen erfolgte nach dem gezielten Beschuss eines Krankenhauses in Nowoaidar in der Lugansker Volksrepublik durch ukrainische Truppen, bei dem vierzehn Menschen getötet wurden. Wie die Nachrichtenagentur TASS berichtet, betonte Moskalkowa:

"Das Vorgehen der ukrainischen Streitkräfte verstößt in grober Weise gegen Artikel 18 der Genfer Konvention aus dem Jahr 1949 über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten. Darin heißt es klar und unmissverständlich: 'Zivile Krankenhäuser, die zur Versorgung von Verwundeten, Kranken, Behinderten und Wöchnerinnen eingerichtet wurden, dürfen unter keinen Umständen angegriffen werden.' Ich rufe den UN-Hochkommissar für Menschenrechte und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz auf, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern und die ukrainischen Behörden zur Einhaltung der Genfer Konvention zu drängen."

Quelle: RT DE