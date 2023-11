UN-Sicherheitsrat beschließt Forderung nach Waffenruhe in Gaza

Der UN-Sicherheitsrat hat eine von Malta eingebrachte Resolution beschlossen, die eine Forderung nach einer Waffenruhe im Gazastreifen enthält. Es gab der Abstimmung am Mittwoch in New York keine Gegenstimmen, Russland, Großbritannien und die USA enthielten sich.

Laut Resolutionstext werden "dringende und ausgedehnte humanitäre Pausen und Korridore" im gesamten Gazastreifen "für eine ausreichende Anzahl von Tagen" gefordert. Die Resolution fordert außerdem die sofortige und bedingungslose Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln, und dass alle Parteien ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommen. Der UN-Generalsekretär soll die Umsetzung überwachen und darüber Bericht erstatten. Im Oktober war der Sicherheitsrat mehrfach daran gescheitert, Resolutionen zu verabschieden, die einen Waffenstillstand forderten. Israel attackiert seit dem Überfall der Hamas mit rund 1.200 Toten auf israelischem Gebiet nun praktisch täglich Ziele im Gazastreifen, nach Angaben von UN-Organisationen kamen dabei 10.000 Menschen oder mehr ums Leben, darunter auch rund 100 UN-Mitarbeiter. Quelle: dts Nachrichtenagentur