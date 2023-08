Die Artilleristen des russischen Truppenverbands Ost haben einen ukrainischen Versuch verhindert, einen Pontonübergang über den Fluss Mokryje Jaly nahe der Ortschaft Uroschainoje zu errichten. Dies teilt das russische Verteidigungsministerium auf Telegram mit. Auch ein Stützpunkt der ukrainischen Nationalisten sei zerstört worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die russischen Sturmeinheiten haben demnach mit Unterstützung von Artillerie sowie Luftwaffe ukrainische Kräfte getroffen, die weiterhin versuchen, in Richtung Uroschainoje und Staromajorskoje anzugreifen. Der Gegner erleide Verluste an Personal und Ausrüstung, so die Behörde in Moskau.

Außerdem seien ein Artillerieaufklärungsradar aus US-Produktion und ein Panzerabwehrsystem vernichtet worden."

Quelle: RT DE