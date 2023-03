Friedensdemo 11. März 2023 16:00 Uhr Bundesplatz Bern

Wer Frieden will, schickt keine Waffen! STOPP zur eskalierenden Kriegstreiberei! An der internationalen Friedensdemo in Bern soll ein starkes Zeichen gesetzt werden. Freut euch auf Redner und Künstler aus Österreich, Deutschland und der Schweiz!

Der Verein „MASS-VOLL!“ lädt ein. Das Motto lautet: „Nicht gegen die Ukraine, nicht gegen Russland, nicht rechts, nicht links: Wir demonstrieren für die Menschheit und somit für Frieden zwischen allen Völkern.“ Das Rahmenprogramm bilden Redner und Künstler aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Willkommen sind alle, die ehrlich für Frieden eintreten. Wer Frieden will, schickt keine Waffen!

STOPP zur eskalierenden Kriegstreiberei! An der internationalen Friedensdemo soll ein starkes Zeichen gesetzt werden! SAVE THE DATE Quelle: Kla.TV