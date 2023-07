TASS: Russisches Ermittlungskomitee geht gegen 178 Ausländer vor, die für die Ukraine kämpfen

Russlands Ermittlungskomitee hat ein Verfahren gegen 178 Bürger aus mehr als 30 Ländern eröffnet, die auf der Seite der ukrainischen Armee an den Kampfhandlungen teilnehmen. Dies teilt die Nachrichtenagentur TASS unter Verweis auf eine Mitteilung der Behörde mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Es handle sich unter anderem um Staatsbürger aus den USA und dem Vereinigten Königreich, aber auch aus Belgien, Dänemark und Schweden. Ermittelt werde auch gegen Personen mit einer lettischen, litauischen, finnischen, französischen und estnischen Staatsbürgerschaft.

Im Rahmen der Ermittlungen mit Bezug auf die Anwerbung und Teilnahme von Söldnern an Kämpfen in der Ukraine seien in den vergangenen zwei Wochen 18 weitere Ausländer in Abwesenheit angeklagt worden, so die Behörde in Moskau."

Quelle: RT DE