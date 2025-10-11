Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Gaza: Waffenruhe hält vorerst – Lage bleibt fragil

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 15:04
Ehemalige Stadt Gaza (2024)
Foto: Rawanmurad2025
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Im Gazastreifen bleibt die vereinbarte Waffenruhe nach Angaben mehrerer Beobachter bislang bestehen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Hilfsorganisationen sprechen von ersten Lieferungen, mahnen aber anhaltende Vorsicht an.

Mehrere Stunden nach Inkrafttreten der Vereinbarung berichten Vertreter internationaler Organisationen von einer weitgehend ruhigen Lage. Nothilfeteams erreichten nach eigenen Angaben zusätzliche Stadtteile und konnten Wasser sowie medizinisches Material verteilen. Krankenhäuser meldeten unverändert hohe Auslastung, nutzten die Atempause jedoch für Nachschub und Reparaturen.

Politisch bleibt die Situation angespannt. Vermittlerstaaten werben um Verlängerungen und um konkrete Schritte zur Freilassung von Geiseln und zur Öffnung weiterer Übergänge für Hilfsgüter. Sicherheitskreise warnen, einzelne Zwischenfälle könnten die fragile Balance rasch gefährden. Beobachter sehen den Erfolg der Ruhephase deshalb an messbare Fortschritte bei humanitärer Versorgung und bei vertrauensbildenden Maßnahmen geknüpft.

Quelle: ExtremNews


