Bericht: Ukraine-Krieg bislang teuerste und korrupteste Auslandsoperation der USA

Selbst wenn der Ukraine-Krieg morgen enden würde, müssten die USA dem Land weiterhin hunderte Milliarden an Hilfen zukommen lassen. Die USA und ihre Verbündeten werden jährlich 60 Milliarden Dollar für die Unterstützung der Ukraine aufbringen müssen. Wobei sie davon ausgehen, dass ein großer Teil davon zweckentfremdet wird, was auch in Afghanistan und im Irak der Fall war.

Selbst wenn der Krieg in der Ukraine morgen enden würde, müssten die USA dem Land weiterhin hunderte Milliarden an Hilfe zukommen lassen. Ein neuer Gesetzentwurf sieht die Fortsetzung der Militärhilfe, Budgethilfe für die ukrainische Regierung und Wiederaufbauhilfe vor. Präsident Biden hat jüngst um weitere 24 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der Ukraine gebeten, vor allem für militärische Ausrüstung, aber auch für Budgethilfe (7,3 Milliarden US-Dollar). Während der US-Kongress sich gegenüber einem weiteren riesigen Geldbetrag zur Finanzierung eines endlosen Konflikts zunehmend skeptisch zeige, seien diese Hilfen eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was nach Kriegsende verlangt würde, kommentierte die Asia Times. Die Weltbank hat kürzlich eine überarbeitete Schätzung des Wiederaufbaubedarfs vorgenommen, die auf Daten aus dem ersten Kriegsjahr (Februar 2022 bis Februar 2023) beruht. Die Bank geht davon aus, dass die Ukraine über einen Zeitraum von zehn Jahren 411 Mrd. US-Dollar für den Wiederaufbau benötigt. Diese Schätzung muss allerdings noch deutlich erhöht werden, will man den Kriegszeitraum von Februar bis August 2023 und darüber hinaus mit berücksichtigen. Selbst wenn der Krieg morgen beendet würde, könnte man davon ausgehen, dass sich die Wiederaufbauhilfe auf 600 Milliarden Dollar oder mehr belaufen würde, also auf mehr als eine halbe Billion Dollar. Zum Vergleich: Der Krieg im Irak umfasste ein Wiederaufbauprogramm von 60 Milliarden Dollar. Außerdem gaben die USA über einen Zeitraum von zwölf Jahren 90 Milliarden Dollar für die Unterstützung Afghanistans aus (obwohl der Krieg in diesem Land weiterging). Es besteht kein Zweifel daran, dass der größte Teil der US-Hilfe für Afghanistan zweckentfremdet wurde oder an die Taliban geflossen ist. Darüber hinaus wurde US-Kriegsgerät im Wert von Milliarden Dollar an Ort und Stelle belassen und wird nun von den Taliban genutzt. Im Falle des Irak wurde der größte Teil der Hilfe durch schlechte Verwaltung, Korruption und Fehlplanung verschwendet. Die USA und ihre Verbündeten werden jährlich 60 Milliarden Dollar für die Unterstützung der Ukraine aufbringen müssen, wobei sie davon ausgehen, dass ein großer Teil davon zweckentfremdet wird. Sie müssen die Finanzierung voraussichtlich zehn Jahre lang aufrechterhalten. Indes ist seit langem bekannt, dass die Ukraine ein korruptes Land ist. Ukrainische Politiker, darunter auch Selenskij, haben einen Teil ihres Reichtums bereits ins Ausland verlagert. Die Asia Times weist abschließend darauf hin: Es ist davon auszugehen, dass auch eine ganze Reihe US-Unternehmen sich an der Unterstützung der Ukraine bereichern (von den üblichen Verdächtigen in den Reihen der Rüstungsindustrie einmal abgesehen). Und ebendiese Firmen betreiben vermutlich eine verstärkte Lobbyarbeit für eine Fortsetzung des Krieges. Das sei auch in Afghanistan und im Irak der Fall gewesen.