Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

Russlands Verteidigungsministerium veröffentlicht den täglichen Bericht zur Lage in der militärischen Sonderoperation in der Ukraine. Am Frontabschnitt Kupjansk verlor die Ukraine im Laufe des Tages bis zu 50 Soldaten sowie zwei gepanzerte Kampffahrzeuge und eine Selbstfahrlafette des Typs Akazija. Darüber hinaus wurden im Gebiet Charkow und in der Volksrepublik Lugansk die Aktionen von fünf ukrainischen Diversions- und Sabotagegruppen vereitelt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Richtung Krasny Liman beliefen sich die Verluste der ukrainischen Streitkräfte auf bis zu 60 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Fahrzeuge, eine Selbstfahrlafette des Typs Akazija und eine Haubitze des Typs D-20. Bei Donezk setzten die russischen Angriffsgruppen ihre Vorstöße in nordwestliche und westliche Stadtviertel von Artjomowsk fort. Einheiten der Luftlandetruppen hielten den Gegner an den Flanken. Im Laufe des Tages flog die Luftwaffe zehn Flugeinsätze, die Artillerie des Truppenverbands Süd erfüllte 98 Feueraufgaben. Die Ukraine verlor an diesem Frontabschnitt mehr als 240 Soldaten und Söldner sowie drei gepanzerte Kampffahrzeuge, vier Fahrzeuge und eine Selbstfahrlafette des Typs Gwosdika. Außerdem wurde in der Volksrepublik Donezk ein Depot für Raketen- und Artilleriewaffen der ukrainischen Streitkräfte vernichtet. In den Richtungen Süddonezk und Saporoschje kamen bis zu 70 ukrainische Soldaten ums Leben. Ein Kommandofahrzeug, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, sieben Fahrzeuge und eine Haubitze des Typs Msta-B wurden zerstört. Im Gebiet Saporoschje wurde ein Munitionsdepot vernichtet. Außerdem wurden Aktionen einer ukrainischen Diversions- und Sabotagegruppe in diese Richtung unterbunden. Am Frontabschnitt Cherson verlor die Ukraine bis zu 80 Soldaten, vier Fahrzeuge und eine Selbstfahrlafette des Typs Akazija. Dazu wurde ein Munitionslager eliminiert. "

