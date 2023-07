Russland: Vize-Leiter der Mobilisierungsabteilung bei Morgenlauf erschossen

In der südrussischen Stadt Krasnodar hat ein Unbekannter den stellvertretenden Leiter der Abteilung für Mobilisierungsarbeit erschossen. Berichten zufolge wurde der 42-Jährige am Montag beim Joggen getötet. Der Täter wurde noch nicht gefasst. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Berichten zufolge wurde Stanislaw Rschitski am Montagmorgen beim Joggen in Krasnodar getötet. Ein Unbekannter soll dem 42-Jährigen mehrmals "in den Rücken und in die Brust" geschossen und daraufhin die Flucht ergriffen haben. Rschitski verstarb an Ort und Stelle.

Laut Telegram-Kanälen war der Mord sorgfältig geplant. Der Mörder soll sich an seinen Laufstrecken in einer App orientiert haben. Am Tatort seien seine Uhr und seine Kopfhörer gefunden worden.

Rschitski diente zuletzt als Vize-Leiter der Abteilung für Mobilisierungsarbeit der Stadtverwaltung von Krasnodar. Zuvor war er Kapitän des 2. Ranges und ehemaliger Kommandant des U-Bootes Krasnodar der russischen Schwarzmeerflotte. Er ist in der Datenbank der ukrainischen Webseite Mirotworez gelistet. Dort heißt es, er sei "direkt an der offenen militärischen Invasion der Ukraine beteiligt".

Ukrainische Medien zählten Rschitski zu jenen Kapitänen, von denen einer ihrer Angaben zufolge am 14. Juli 2022 die Stadt Winniza angegriffen hatte. Damals wurden bei dem Beschuss des Stadtzentrums nach Angaben der örtlichen Behörden 27 Menschen getötet.

Die Agentur TASS bestätigte unter Berufung auf Strafverfolgungsbehörden die Ermordung des Militärangehörigen. Demnach werden die Verdächtigen derzeit identifiziert, ihr Motiv wird geklärt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Mordes eingeleitet.

Jewgeni Perwyschow, Ex-Bürgermeister von Krasnodar, sprach der Familie und den Freunden des Verstorbenen sein Beileid aus: "Er war ein wahrer Patriot, ein guter Mensch und ein liebevoller Vater."

