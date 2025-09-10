Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Weber sieht Mercosur als "bestes Anti-Trump-Abkommen"

Freigeschaltet am 10.09.2025 um 08:16 durch Sanjo Babić
v.l.n.r. Friedrich Merz, Manfred Weber (2025)
v.l.n.r. Friedrich Merz, Manfred Weber (2025)

Foto: FlickreviewR 2
Lizenz: CC BY 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, sieht in der Handelspolitik den wirksamsten Hebel, um Trump etwas entgegenzusetzen. "Das beste Anti-Trump-Abkommen ist Mercosur", sagte er dem Nachrichtenmagazin Politico. "Wer mit Trump nicht zufrieden ist, der muss jetzt Amerika zeigen, wir können auch mit anderen gut Geschäfte machen, nicht nur mit euch", sagte der Partei- und Fraktionschef der EVP.

Weber mahnte zudem die Eigenverantwortung Europas an: "Jetzt werden wir geradezu reingeschubst in diese kalte Welt, in diese eisige Welt und müssen unsere Hausaufgaben machen. Deshalb ist aus meiner Sicht klar: Europa muss in der heutigen Welt endlich erwachsen werden."

Der Vorsitzende der größten Fraktion im Europaparlament ist ein prominenter Befürworter einer EU-Armee - diese sei längerfristig "alternativlos". Das nationale "Klein-Klein" müsse überwunden werden, fordert er. "Wir müssen auf eine europäische Verteidigungsarchitektur setzen, die wie einst beim Euro, nicht rückabwickelbar ist."

Zudem verteidigte der CSU-Politiker von der Leyens Handelsabkommen mit US-Präsident Donald Trump, gegen das sich im EU-Parlament Widerstand breitmacht: "Wir als EVP sehen keine Alternative zu diesem Abkommen, so schmerzlich es auch ist. Es kann doch nicht ernsthaft jetzt ein Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten erwogen werden."

Quelle: dts Nachrichtenagentur


