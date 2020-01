Iranischstämmiger FDP-Angeordneter warnt vor Teheran

Der im Iran geborene FDP-Bundestagsabgeordnete Bijan Djir-Sarai warnt vor dem Regime in Teheran. "Der Iran ist eine unmittelbare Bedrohung für Israel", sagte Djir-Sarai der RTL/n-tv-Redaktion am Mittwoch. "Was der Iran macht ist nicht konstruktiv. Der Iran trägt wesentlich dazu bei, dass Unsicherheit in der Region entsteht."

Djir-Sarai sieht die europäischen Staaten in der Pflicht, zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts im Nahen Osten beizutragen. "Im Grunde genommen müssten wir Europäer mehr diplomatische Initiativen ins Leben rufen", sagte der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Die europäischen Staaten verhielten sich bisher zu passiv. Das Atomabkommen sei faktisch "tot", so Djir-Sarai, es seien jedoch Verhandlungen mit dem Iran nötig, um dessen Rolle in der Region grundsätzlich zu diskutieren. Hierfür müsse man auch weitere Staaten miteinbeziehen.

"Das bedeutet, dass wir nicht nur mit Washington über die Lösung des Problems reden müssen, sondern der Schlüssel zur Lösung liegt ebenfalls in Moskau", so der Bundestagsabgeordnete weiter. "Europa hätte auch die Glaubwürdigkeit an der Stelle zu vermitteln, zwischen Iran und USA". Das könne zu einer politischen Lösung der Auseinandersetzungen beitragen, sagte Djir-Sarai. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige: